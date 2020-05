COVID-19: les rats envahissent les rues désertes des villes

Avec la diminution de l'activité humaine dans les villes en raison du confinement, la vermine devient plus aventureuse et plus vorace, soutient le spécialiste en gestion parasitaire Harold Leavey.

«Ce que ça va produire à long terme, c’est qu’il y a des colonies qui vont s’être installées hors du système d’égouts et ça va agrandir les populations de rats dans toutes les grandes villes du monde», a-t-il expliqué à l'émission Dutrizac, sur QUB radio.

Écoutez l’entrevue complète d'Harold Leavey avec Benoit Dutrizac sur QUB radio: