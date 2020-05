Des allures de Boxing Day au DIX30

Clients au rendez-vous, longues files d’attente, consommateurs heureux de magasiner. La réouverture des commerces qui ont pignon sur rue dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) donne des allures de Boxing Day au Quartier DIX30.

Chez Best Buy, l'entreprise oblige la désinfection des mains et les vendeurs accompagnent les clients dans le magasin afin de réduire les déplacements et s’assurer qu'ils ne touchent pas aux articles inutilement. L’électronique a toujours la cote. La file y est imposante.

TVA Nouvelles a rencontré des clients qui faisaient patiemment la queue devant le commerce.

«Ça fait du bien de voir du monde un peu et de passer à autre chose», dit un homme.

Une cliente est pour sa part surprise d’un tel engouement pour le magasinage aujourd’hui. «Je ne m’attendais pas à voir tant de monde honnêtement.»

Plusieurs clients sont masqués ou arborent des couvre-visages.«Je me protège moi et les autres, c’est un N95», a-t-il précisé à notre journaliste.

«Je suis content de me procurer quelque chose que je ne peux pas me procurer en ligne», fait savoir un autre client masqué qui s’est déplacé à Brossard.

François Vincent de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante est lui aussi enthousiaste devant le retour des clients dans les commerces. «On est heureux de voir autant de gens. Le consommateur peut faire la différence pour aider ces commerces. Les Québécois peuvent encourager les commerces locaux et de proximité. Je les invite tous à penser PME», demandent-ils aux Québécois.