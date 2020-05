Des concerts en direct à Citytv: The Black Crowes lancera le bal samedi

La chaîne de télévision Citytv présentera une série de concerts enregistrés en direct. La formation américaine The Black Crowes, qui a repris du service, lancera le bal samedi à 20h.

Avec la saison des concerts estivaux annulée, Maple Leaf Sports and Entertainment, Live Nation Canada et Budweiser ont décidé d’aller de l’avant avec cette initiative intitulée Budweiser Stage At Home.

Le quatuor canadien The Trews, originaire d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse, sera aussi en vedette lors de cette soirée.

Alan Doyle et Blue Rodeo suivront lors de l’émission du 6 juin. Les prochains artistes de cette série totalisant quatre soirées de musique seront plus tard dévoilés.

Ces performances seront enregistrées en direct dans des lieux intimistes et avec la qualité d’une captation télévisuelle.

L’émission d’une heure sera animée par Tara Sloan, ex-chanteuse de la formation Joydrop, à partir du Budweiser Stage à Ontario Place à Toronto.

Cette série de concerts pourrait se poursuivre au-delà du mois de juin selon le déroulement de l’actuelle pandémie.