FAUCHER, Pierre



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Pierre Faucher, le 23 mai 2020, époux de Madeleine Riopel, fils de feu Marie-Rose Lachapelle et de feu Paul Faucher, de St-Roch-de- L'Achigan.ll est décédé à l'âge de 89 ans et 9 mois, des suites de la maladie de Parkinson.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils Martin et Richard, ses deux belles-filles Micheline Grenier et Christine Painchaud, ses cinq petits-enfants Mathieu (Catherine), Marie-Pier (Simon), Marianne (François), Gabriel (Alice) et Daniel, ses quatre arrière-petits-enfants Sophie-Anne, William, Justine et Félix.Issu d'une famille de douze enfants, il rejoint ses frères: Jean-Paul, André, Bernard, Marcel, Jacques et ses soeurs Berthe, Thérèse et Françoise. Il laisse aussi dans le deuil ses trois soeurs Monique, Andréa et Denise, ses belles-soeurs, beaux-frères ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.Il sera exposé à la :le jeudi 28 mai de 11h à 13h, suivi de l'inhumation au cimetière Le Repos St-François D'Assise.En raisons des circonstances actuelles, un service funèbre aura lieu à une date ultérieure.Après un court séjour au CHSLD Vigi de St-Augustin de Desmaures, la famille tient à remercier tout le personnel qui lui a prodigué des soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en son nom à Parkinson Québec.