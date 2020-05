Jacques Martin a fait passer un mauvais quart d'heure à Josh Gorges

L’ancien défenseur Josh Gorges a passé plusieurs années chez le Canadien de Montréal, mais il n’a pas seulement vécu des moments heureux, surtout qu’un de ses entraîneurs, Jacques Martin, l’a déjà critiqué devant tous ses coéquipiers.

Dans une entrevue livrée à l’expert hockey de la chaîne TVA Sports Louis Jean, l’homme de 35 ans est revenu sur son séjour avec le Tricolore qui l’a marqué à tout jamais. Celui ayant disputé 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey de 2005-2006 à 2017-2018, dont huit à Montréal, se rappelle particulièrement d’un épisode pour le moins désagréable survenu au cours du passage de Martin derrière le banc du club entre 2009 et 2011.

«J’en ai parlé avec seulement quelques amis et coéquipiers depuis. J’étais encore jeune, j’étais un peu naïf. Je profitais de la vie à Montréal comme joueur du Canadien, sans vraiment comprendre la portée de ce que signifie jouer pour l’équipe. J’étais célibataire et je fêtais peut-être un peu plus que j’aurais dû le faire, a-t-il admis. Jacques m’a critiqué devant toute l’équipe et les entraîneurs. Ça m’a ébranlé. Je me souviens après coup d'avoir été furieux. Je n’avais jamais été autant choqué de toute ma carrière.»

«J’ai changé après cela. J’ai rencontré la femme qui est devenue mon épouse. Je me suis dit que j’avais besoin d’un peu de stabilité pour mieux me concentrer sur le hockey. Ce moment a été le tournant de ma carrière. Ça m’a forcé de faire une introspection et d’établir ce que je voulais pour moi-même, pour ma carrière, pour mon équipe», a-t-il aussi affirmé.

Finalement, Gorges a totalisé 783 matchs de saison régulière en carrière et 68 autres de séries éliminatoires. Acquis par le Canadien des Sharks de San Jose le 25 février 2007, il a pris le chemin des Sabres de Buffalo le 1er juillet 2014.