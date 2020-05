Le port du masque et la campagne électorale

Encore hier, sur les ondes du réseau ABC, Deborah Birx répétait à quel point le port du masque est crucial, surtout si on ne peut pratiquer la distanciation sociale.

La Dre Birx, qui coordonne le groupe de travail sur le coronavirus pour la Maison-Blanche, craignait principalement les regroupements en ce lundi du Memorial Day. Un peu comme ce fut le cas ici, on procède au déconfinement un peu partout aux États-Unis et les gens ont tendance à relâcher un peu ou beaucoup les mesures présentées par les responsables de la santé publique.

Si on comprend qu’après des semaines de confinement tout le monde ait besoin de s’évader un peu et de renouer les liens avec ses proches, l’épidémie de COVID-19 n’est pas encore derrière nous et la Dre Birx souhaitait rappeler l’importance du masque pour tout le monde, incluant ceux qui ne présentent aucun symptôme, mais qui peuvent malgré tout transmettre le virus.

Non seulement les responsables de la santé publique doivent-ils composer avec la fatigue psychologique de plusieurs et la propagande des théoriciens du complot, mais on constate depuis quelques semaines qu’ils sont malgré eux entraînés dans la joute politique.

De plus en plus, on associe le port du masque, le confinement et la distanciation aux démocrates. J’ai déjà fait ressortir l’approche très différente de plusieurs gouverneurs républicains qui ont tardé à mettre en place des mesures avant de les lever rapidement. Que le virus ait gagné leurs États plus tard n’y change rien. Le gouverneur de l’Arkansas affirmait hier qu’il prenait la menace au sérieux, mais qu’il n’était pas question de s’encabaner.

Pendant ce temps, des gouverneurs démocrates se retrouvent devant les tribunaux quand ils souhaitent prolonger des mesures de confinement. Comme je le mentionnais la semaine dernière, les cours des États offrent pour l’instant des réponses variables, mais il arrive, comme ce fut le cas au Michigan, que les opposants au confinement remportent une victoire nette.

Le clash entre les approches républicaine et démocrate ne saurait être plus évident que dans le comportement des deux adversaires de la présidentielle 2020.

Donald Trump ne pèche pas par excès d’empathie à l’endroit des victimes, il souhaite déconfiner rapidement en méprisant les balises de sa propre administration, il s’oppose fermement au port du masque et il se prépare à multiplier les sorties publiques.

De son côté, comme le suggèrent des experts de la santé publique, Joe Biden est confiné chez lui et le quartier général de sa campagne est isolé. Tout se fait à partir de son sous-sol.

Si tout est sujet à récupération pendant une campagne électorale, je ne peux que déplorer que la pire crise sanitaire à laquelle aient été confrontés les États-Unis puisse être gérée en fonction des intérêts électoraux. Fort heureusement, quelques voix s’élèvent pour souligner le risque de dérapages.

C’est le cas du gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine. De passage à l’émission Meet the Press hier matin, il a ramené la question du port du masque sur le tapis, insistant sur la nécessité de protéger les autres.

DeWine a été très agressif au début de l’épidémie et s’il ne va pas jusqu’à imposer le port du masque dans les magasins de son État (il l’avait fait avant de se raviser), il le suggère fortement.

On ne peut exclure la possibilité que DeWine adapte sa position aux différents sondages qui indiquent que les Américains sont globalement favorables au port du masque. Selon un récent sondage de Associated Press, les électeurs démocrates affirment porter un masque dans une proportion de 76%, alors que 59% des électeurs républicains le feraient.

Les autorités de la santé publique, un peu coincées entre les positions des deux partis, ne peuvent que se réjouir des chiffres du sondage. Si le confinement est au cœur d’une bataille juridique et politique dans plusieurs États, une mesure aussi simple et peu coûteuse que le port du masque devrait aller de soi. Les gains obtenus dépassent largement les petits irritants qui accompagnent cette mesure.