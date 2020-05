«Les Québécois ont hâte de revoir leurs artistes» -François Legault

Le gouvernement provincial et son ministère de la Culture vont annoncer dans les prochains jours des programmes d’aide financière pour aider les productions, a déclaré le premier ministre, François Legault, lors de son point de presse, lundi.

Les premières annonces pour la culture, vendredi dernier [réouverture des musées, bibliothèques et ciné-parcs], en avaient fait sourciller plusieurs qui trouvaient qu’elles étaient plutôt modestes.

Lundi, François Legault a voulu se faire rassurant. « Le gros bon sens nous dit qu’il y a des productions, tout en respectant le deux mètres, qui peuvent être possibles. »

« Les Québécois ont hâte de revoir leurs artistes, a-t-il ajouté. Je pense que ça ferait du bien au moral des Québécois. On va en faire plus que moins de ce côté-là financièrement, pour que toutes les productions qu’on est capable de faire, avec les nouvelles normes, on soit capable de les faire rapidement. »

Des tournages cet été ?

Dans une vidéo qu’elle a envoyée à ses membres le week-end dernier, la présidente de l’Union des Artistes, Sophie Prégent, avait de bonnes nouvelles à annoncer. « Le milieu des dramatiques va très probablement tourner cet été », a-t-elle indiqué.

Dans les dernières semaines, l’Union des Artistes a été invitée à participer à deux comités auprès du gouvernement sur la relance des activités : l’audiovisuel et les arts de la scène.

Dans le cas de l’audiovisuel, l’UDA a reçu une première ébauche du guide sanitaire des normes, mercredi dernier. « Nous leur avons fait des suggestions, nous avons précisé et demandé des choses », mentionne Mme Prégent.

Selon la présidente, si tout le monde s’en tient à ce qu’il y a dans le guide, et s’il n’y a pas d’improvisation, les artistes en audiovisuel pourront reprendre le travail en toute sécurité.

Prolonger la PCU

En ce qui concerne les arts de la scène, Sophie Prégent s’est montrée moins optimiste. « Les arts de la scène, c’est complexe. Il y a plusieurs secteurs et en plus de ça, s’ajoute le public. Comme vous le savez, les rassemblements sont encore interdits. » Elle a ajouté que le guide des normes sanitaires dans le milieu des arts de la scène n’est pas prêt, même s’il est en progression.

La présidente a aussi indiqué qu’elle contacterait cette semaine Patrimoine canadien pour examiner la prolongation possible de la Prestation canadienne d’urgence.