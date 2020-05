Possible première canicule cette semaine sur le sud du Québec

La première canicule de l’année pourrait s’abattre sur le Québec dès cette semaine.

Mardi et mercredi verront un ciel généralement dégagé et le thermomètre grimper au-dessus des 30 degrés dans la plupart des régions de la vallée du Saint-Laurent (entre 31 et 32 degrés) et de l’Outaouais (32 degrés), ainsi que de l’Estrie et de la Beauce, avec un indice humidex qui frôlerait les 40.

Des records de chaleur pour cette période de l’année pourraient même tomber, selon les statistiques d’Environnement Canada.

Pour valider la canicule, il faudra que les températures se maintiennent au-dessus du 30 degrés jeudi. Or les prévisions annoncent un léger redoux, qui feront baisser le mercure à 29 degrés à Montréal et Gatineau, 30 tout juste à Sherbrooke et Québec.

Cette vague de chaleur s’arrêtera vendredi, avec l’arrivée de fortes précipitations, notamment sur la rive Sud du Saint-Laurent et la région de Québec, où 15 mm de pluie sont attendus.

En Abitibi-Témiscamingue, en Gaspésie, au Saguenay et sur la Côte-Nord, la semaine sera toutefois toute autre, puisque c’est de la pluie sur l’ensemble de la semaine qui est attendu, dont la hauteur pourrait attendre 25 mm jeudi à Val-d’Or, alors de l’autre côté de la province, à Gaspé, il faudra d’attendre à 5 à 10 mm de pluie... par jour de mardi à vendredi, voir 10 à 20 mm au Saguenay.

Les températures seront toutefois clémentes, avec 25 à 27 degrés en Abitibi, 27 et 31 degrés à Chicoutimi, et 21 à 27 degrés sur la côte Atlantique, avec cependant une journée de mercredi à 16 degrés. Du côté de Sept-Îles, il faudra compter sur des températures qui oscilleront entre 10 et 14 degrés.