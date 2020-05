Pourquoi acheter un matelas fabriqué au Québec?

La crise sanitaire que nous vivons actuellement a littéralement chamboulé notre rythme de vie et nos habitudes de consommation. En effet, les nombreuses fermetures de commerces ont incité les consommateurs à se tourner de plus en plus non seulement vers l’achat en ligne, mais aussi à privilégier l’achat local et ce, dans toutes les sphères de l’industrie.

Que ce soit pour des articles de jardinage, des livres ou des vêtements, les ventes en ligne ont bondi de façon exponentielle; de nombreux commerçants ont ainsi dû s’adapter à cette nouvelle réalité.

Ce ne fut pas le cas de Polysleep, qui utilisait déjà la vente en ligne pour ses matelas en mousse haut de gamme. Entreprise 100 % québécoise et offrant des méthodes de livraison novatrices, Polysleep offre également ses matelas et ses oreillers à des prix abordables, et même en deçà de ceux proposés dans les magasins de matelas traditionnels.

D'ailleurs, si vous souhaitez achetez local, il faut que vous sachiez que la majeure partie des magasins ou marques de matelas ayant pignon sur rue au Québec revendent des matelas bien souvent fabriqués à l’extérieur du pays.

Historique

Polysleep est une entreprise 100 % québécoise qui a vu le jour en 2016 et qui conçoit tous ses matelas à Montréal. Depuis son lancement, ce sont plusieurs dizaines de milliers de matelas et d’oreillers Polysleep qui ont trouvé preneurs auprès de Canadiens aux 4 coins du pays.

Polysleep offre des méthodes à la fine pointe de la technologie en termes de conception, de fabrication et de transport, de manière à réduire son empreinte écologique au maximum. En achetant un matelas Polysleep, non seulement vous profiterez d’un produit de qualité exceptionnelle, mais aussi d’un produit conçu en respectant l’environnement.

Les matelas Polysleep utilisent une mousse antimicrobienne respectant la norme ISO 20743:2013. Cette dernière est le fruit de plusieurs années de recherche et développement de la part de Polysleep, afin d'offrir un confort et un support inégalés en utilisant des matériaux similaires au grade hospitalier pour éviter la prolifération des virus et des bactéries dans ses matelas. Et en ayant à cœur la santé de ses clients et la qualité de ses produits, Polysleep n’a pas hésité à utiliser ce matériau et ce, malgré les coûts plus élevés de confection.

Les matelas Polysleep sont également hypoallergéniques, ne contiennent pas de latex ni de produits qui peuvent présenter des risques pour l’utilisateur; de plus, ils affichent la norme CertiPUR-US, ce qui signifie que la mousse utilisée dans ces matelas a été testée et certifiée par un laboratoire indépendant et qu’elle répond à des critères très stricts en termes d’émissions intérieures et d’empreinte écologique, entre autres.

La composition des matelas Polysleep

Les matelas Polysleep sont conçus avec des mousses exclusivement développées par Polysleep et qui permettent à l'air de mieux circuler, pour vous garder au frais toute la nuit. La conception du matelas Polysleep permet de mieux épouser les formes du corps en assurant un alignement optimal de la colonne vertébrale, du bassin, des hanches et de la tête; elle permet aussi de réduire les points de pression en quelques secondes, pour assurer une meilleure récupération et un confort optimal. Vous vous réveillerez frais et dispos, sans avoir cette sensation d’être courbaturé de partout.

Enfin, les matelas Polysleep sont plus fermes que ceux de la concurrence, ce qui leur permet d’offrir un alignement corporel optimal, tout en étant en même temps plus souples que les traditionnels matelas à ressorts. De cette manière, les utilisateurs profitent d’un sommeil plus réparateur non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Différentes tailles de matelas Polysleep sont proposées; cliquez ici pour connaître les dimensions de matelas disponibles. En outre, Polysleep offre une garantie de 100 nuits, pendant laquelle vous pourrez retourner votre matelas si vous n’êtes pas entièrement satisfait.

Polysleep fabrique également des oreillers dotés de différentes couches de mousse amovibles et possédant les mêmes caractéristiques que la mousse utilisée dans les matelas; de cette manière, il est possible de « personnaliser » son oreiller selon ses besoins en ajoutant ou en retirant des épaisseurs de mousse.

Des produits appréciés des professionnels et des sportifs de haut niveau

En plus d’être appréciés par de plus en plus d’acheteurs, les matelas Polysleep ont aussi la cote auprès des sportifs de haut niveau et des professionnels de la santé, comme Dominic Labelle, physiothérapeute chez Accès Physio :

« Je traite de nombreuses personnes ayant des douleurs au niveau du cou et du bas du dos. Une bonne position de sommeil est indispensable pour récupérer et prévenir les douleurs/raideurs lombaires et cervicales ! Après les avoir testés, je suggère fortement les oreillers et les matelas Polysleep, d'excellents produits Canadiens pour adopter une meilleure position la nuit ! »

De plus, des athlètes renommés, comme Patrick Mekari, garde offensif pour les Ravens de Baltimore (NFL) et Dennis Barret, entraîneur d’athlétisme et d’athlètes de haut niveau de l’Université McGill et d’ailleurs, utilisent le matelas Polysleep et n’ont que des éloges à son sujet.

Le matelas Polysleep offre de nombreux avantages, le tout dans une fourchette de prix variant entre 695 $ et 995 $ selon la dimension. Le matelas Origin (à partir de 495 $), le matelas Zephyr (à partir de 1475 $) et le matelas pour bébé (à partir de 295 $) sont aussi proposés par le fabricant.

Conçu et fabriqué au Québec. Vendu en ligne. Certifié antimicrobien. Recommandé par des professionnels. Rendez-vous sur le site de Polysleep ici pour en savoir plus sur les nombreux produits disponibles et sur leurs caractéristiques.