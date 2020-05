Quoi regarder à la télévision mardi?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 26 mai.

«Le papillon bleu»

Film de Léa Pool aussi célèbre pour sa chanson-thème interprétée par Marie-Élaine Thibert que pour son histoire émouvante, celle d’un garçon atteint d’un cancer incurable, désireux d’ajouter une espèce très rare, le morpho bleu, à sa collection de papillons avant de mourir. Avec sa mère, interprétée par Pascale Bussières, et le célèbre entomologiste Alan Osborne (William Hurt) –personnage inspiré du défunt Georges Brossard – l’enfant partira dans la forêt tropicale pour réaliser son rêve. Mardi, 6h, Cinépop.

«Le chasseur»

Drame australien de Daniel Nettheim, avec Willem Dafoe, Frances O’Connor et Sam Neill. Un chasseur de primes américain tente de capturer un tigre de Tasmanie pour le compte d’un mystérieux client. Mardi, 18h, addikTV.

«Ça va bien aller»

C’est la dernière semaine de «Ça va bien aller» à TVA. Ce mardi, Patrice Bélanger, qui prendra le relais en termes d’émission culturelle quotidienne avec «Sucré salé» à compter du 8 juin, accordera une entrevue à Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion à partir du loft qui lui servira de décor tout l’été. On aura aussi droit à une rencontre avec Richard Séguin dans son village, à Saint-Venant, en Estrie, et le chanteur offrira une prestation musicale. Mardi, 19h, TVA.

«Beautés meurtrières»

Beth Ann (Ginnifer Goodwin) joue un jeu dangereux et se rapproche de plus en plus d’April (Sadie Calvano), la maîtresse de Rob (Sam Jaeger). La jeune femme se laisse convaincre de tester du cannabis et passe une soirée intéressante lors d’un dîner organisé par le patron de son mari. Mardi, 20h, ICI Radio-Canada Télé.

«Dans les yeux d’Olivier»

Documentaire d’Olivier Delacroix portant sur les violences sexuelles au travail. En France, une femme sur cinq déclare avoir été victime de harcèlement sexuel au travail, mais seulement une sur cent ose se lancer dans des poursuites judiciaires. Trois femmes, Hélène, Amandine et Laurence racontent leur histoire. Mardi, 20 h 30, TV5.

«Quand Benoit est là»

Une nouveauté franchement sympathique de Zeste, menée par un Benoit Roberge décontracté, qui s’invite dans des restaurants à découvrir, partout en province. Manger mexicain à Alma et s’initier aux spécialités goûteuses d’une bonne table de Val-David, voilà le menu qu’on nous propose en ce premier rendez-vous. Mardi, 21h, Zeste.

«Première ligne : chaque seconde compte»

Dernière de la saison de ce fascinant docu-réalité, qui nous a emmenés tout l’hiver dans le quotidien des répartiteurs du 911. Cette semaine, un jeune a été attaqué chez lui, un homme inquiète sa famille en évoquant son testament et une collision entre deux voitures alerte les passants. Mardi, 22h, MOI ET CIE.