Un Japonais interpelé après être entré dans le palais impérial par les douves

TOKYO | Un Japonais a été interpelé lundi pour être entré dans les jardins du palais impérial de Tokyo après avoir nagé à travers les douves puis escaladé le mur d’enceinte, a annoncé lundi la police.

L’homme, âgé d’une quarantaine d’années, a été arrêté en milieu de matinée après être apparu dans les jardins du palais peu de temps avant que l’Empereur Naruhito ne mène la traditionnelle cérémonie de plantation du riz, prévue à son agenda, dans une autre partie du palais, laquelle n’a pas été interrompue, a précisé un porte-parole de la police.

On ne connaît pas les motivations de l’homme, dont l’identité n’a pas été dévoilée par les autorités.

Ce n’est pas la première fois qu’une personne est arrêtée après être entrée dans le palais impérial, en 2013 deux touristes britanniques ont été interpelés en sous-vêtements, après avoir traversé les douves à la nage pour atteindre le mur d’enceinte, selon l’agence de presse japonaise Kyodo.

Un an plus tôt, un Japonais avait été découvert, également en sous-vêtements, dans les jardins du palais. Il a expliqué à la police avoir nagé, là encore, à travers les douves et souhaitait rencontrer l’empereur.

En 2008, un autre Britannique avait été interpelé alors qu’il nageait nu dans les douves du palais et avait tenté d’escalader le mur d’enceinte à la vue de tous. Il s’était également battu avec les agents de police qui tentaient de l’arrêter.

Situé en plein cœur de Tokyo, le palais impérial est une des principales attractions touristiques de la capitale nippone, certaines parties des jardins étant ouvertes au public. La majorité de la propriété est cependant d’accès restreint, avec un contrôle strict des entrées et le long des douves.