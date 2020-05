FILLION, Soeur Lucette, s.s.a.

(Soeur M.-Bernadette-du-Crucifix)

À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 23 mai 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée soeur Lucette Fillion, s.s.a.Originaire de Lachine, elle était la fille de feu Adolphe Fillion et de feu Cécile Fournier.Soeur Lucette laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, sa soeur Michelle (Gaston Sauvé), son frère Robert (France Lalonde), un neveu, fils de Michelle, Mathieu Sauvé et ses enfants Mélissa et François, une nièce, fille de Michelle, Mélanie (Jason Kelly) et ses enfants Noémie et Étienne ainsi que des cousins et cousines.Même si un service funéraire aura lieu à une date ultérieure, un hommage personnalisé, réservé aux religieuses, lui sera rendu lors d'une prière communautaire.