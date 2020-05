Cinq crémeries décadentes ouvertes à Montréal

MONTRÉAL – Alors que les températures grimpent en flèche cette semaine, bon nombre de crémeries de quartier ouvriront leurs portes pour accueillir les gourmands en quête de desserts glacés. Que vous soyez du type crème molle ou dure, sorbet ou lait frappé, voici 5 crémeries décadentes ouvertes à Montréal.

1. Hoche Glacé et la molle végane

COURTOISIE HOCHE GLACÉ

Vous êtes intolérants au lactose ou végétaliens? Si oui, la crémerie Hoche Glacé, située dans le quartier Hochelaga, saura plaire à votre estomac autant qu’à vos papilles! Avec leurs crèmes molles et dures et leurs sorbets tous végétaliens, les maîtres glaciers réinventent la roue avec des saveurs originales comme les molles au matcha à la vanille au lait de soya ou encore à la betterave et aux mûres. Il est également possible de vous commander des laits frappés faits avec un lait végane de votre choix, un café glacé ou des friandises glacées. * 2225 rue Bennett, Montréal

2. Dalla Rose livre ses saveurs délectables de la semaine

COURTOISIE DALLA ROSE

Vous pouvez vous faire livrer de la crème glacée! Oui, oui! Chaque semaine, le glacier Dalla Rose présente ses saveurs de la semaine et vous pouvez commander un pot de 500 ml, de crème glacée ou de sorbet, directement sur son site. On adore les parfums hyper recherchés proposés tels que bleuets du Saguenay, thé Earl Grey, érable du Québec, tarte à la crème de coco ou encore sorbet au pamplemousse et noix de coco matcha. On a hâte à mercredi pour connaître les nouvelles saveurs de la semaine. *Pour livraison, rendez-vous au https://www.dallarose.ca/ - 4609 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

3. Le Blueboy et ses yogourts glacés maison et fantaisistes

Inspiré par les recettes des années 50, l’artisan-glacier Blueboy est une des adresses les plus fantaisistes à Montréal. Déjà, le décor nous transporte tout droit dans une bande dessinée d’Archie à Riverdale! Au menu: coupes de yogourt glacé maison servies avec des churros, des gaufres, des friandises, des biscuits et des fruits. La spécialité? Le fameux bol de melon d’eau et de yogourt, désormais disponible en formule pour emporter. * 150 avenue Mont-Royal Est, Montréal

4. Kem Coba rouvre ses portes

COURTOISIE KEM COBA

La très populaire crémerie Kem Koba ouvre juste à temps pour la canicule. De longues files d’attente se dessinent pour les fameuses glaces molles et sorbets. Cette année, le petit local souligne ses 10 ans et les clients auront droit encore aux coupes et cornets twists de diverses saveurs uniques, telles que la délicieuse saveur d’eau de rose et de framboise-litchi, La Royale avec Chocolat noir 72% et sorbet framboise, La Tropicale avec crème glacée à la noix de coco et sorbet mangue, La P’tite Pérignonne avec crème glacée à la lime et sorbet au cassis et plus encore. C’est délicieux sans bon sens! *60 avenue Fairmount Ouest

5. Kamehameha Snack-Bar et les cornets de poissons

COURTOISIE KAMEHAMEHA SNACK-BARBLUEBOY

Le premier snack-bar de gastronomie hawaïenne, connu pour ses bols de poké et ses smoothies, offre également les cornets Taiyakis, en forme de poissons. Vous n’avez qu’à vous rendre à la petite fenêtre de la succursale de la rue Sainte-Catherine. Deux parfums sont disponibles, tous les jours : vanille d’Hawaii et sorbet aux fraises. * 1190 rue Sainte-Catherine Est