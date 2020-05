Climatisation des résidences pour aînés: Québec a-t-il trop attendu?

Pendant que le Québec cherche des moyens pour climatiser les résidences pour aînés, des experts disent qu'il serait facile d'y remédier.

• À lire aussi: COVID-19 et canicule en CHSLD: la ministre Blais compte sur la créativité

• À lire aussi: Climatisation des CHSLD: «ça s’associe à de la maltraitance institutionnelle»

• À lire aussi: Canicule: Québec devance l’installation de climatiseurs dans les CHSLD

Luc Despatie, président de l’entreprise Loue Froid, à Laval, a expliqué que l’installation d’unité de climatisation prend environ un mois.

Selon lui, il serait en mesure de climatiser de nombreux centres pour personnes âgées grâce à son important inventaire. Il en avait d’ailleurs fait part au cabinet de la ministre responsable des Aînés.

«Il y a une lettre qui est partie le 7 avril prévenant les concernés qu’avec la pandémie, ça allait être problématique pour les personnes âgées. On le savait, on l’avait prévu et on n’a pas eu de réponse jusqu’à aujourd’hui», a-t-il expliqué.

Au cours des dernières heures, de nombreux Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) l’ont contacté. «On a eu des confirmations qu’on peut installer dans plusieurs CIUSSS», a précisé M. Despatie.

Il croit que le gouvernement a attendu trop longtemps avant d’agir alors qu’une première canicule frappe la province.

«J’ai quelque chose de négatif à dire, mais je suis content que mes parents soient décédés l’année passée parce que je n’aurais pas aimé ça mettre mes parents dans cette ambiance», a-t-il déploré.