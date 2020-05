Je reste chez nous

Coup de cœur

Déambulations sonores

Olivier Choinière offre une nouvelle expérience théâtrale en réponse à la pandémie actuelle. L’auteur et metteur en scène a conçu avec la compagnie de théâtre L’ACTIVITÉ trois déambulations sonores que les gens pourront écouter lors d’une marche en solitaire. Ces œuvres avaient été créées comme des spectacles dans lequel les gens étaient en présence d’acteurs à l’extérieur. Choinière a donc repris son travail pour les remixer et en faire des expériences individuelles qui peuvent être vécues à n’importe quel endroit et à n’importe quelle heure du jour.

Disponible depuis le 20 mai sur lactivite.com/podcast

MINIMUM de Millagram

L’artiste originaire de Nouvelle-Écosse, Millagram, lancera aujourd’hui son tout nouvel album via Facebook. Intitulé MINIMUM, l’opus comprend 12 compositions aux penchants pop, mais qui mélange des sonorités jazz, folk et RnB. Paul Cargnello a coréalisé l’album.

Ce soir à 17h au facebook.com/millagram

SLippery SLit

L’artiste expérimental en danse, théâtre et vidéo, Nate Yaffe, offre une performance participative aujourd’hui dans le cadre de l’OFFTA. Ainsi, les personnes ayant un billet recevront un numéro de téléphone à composer. L’artiste au bout du fil vous fera bouger les participants en les invitant à pratiquer le laisser-aller.

Aujourd’hui à 15h, 16h, 21h ou 22h. Pour toutes les informations, visitez le offta.com

La vie est un roman

L’auteur à succès Guillaume Musso présente aujourd’hui son tout nouveau roman, La vie est un roman. L’œuvre se lit en trois actes. On y suit une romancière, Flora Conway, qui commence un récit par la disparition inexplicable d’une fillette de trois ans. Un écrivain, qui vit comme un ermite, détient la clé de ce mystère. Flora arrivera-t-elle la trouver?

Paru aujourd’hui