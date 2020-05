La COVID-19 gruge les profits de la Banque Nationale

La crise de la COVID-19 a plombé les profits de la Banque Nationale qui sont en baisse au deuxième trimestre de 2020.

Pour la période de trois mois qui s’est terminée le 30 avril dernier, l’institution financière québécoise a enregistré mardi un résultat net de 379 millions $, par rapport à 558 millions $ pour la même période l’an dernier, soit une chute de 32 %. Le résultat dilué par action s'est établi à 1,01 $ au dernier trimestre contre 1,51 $ pour la même période en 2019.

Malgré tout, la Banque Nationale a augmenté ses revenus de 15 % au 2e trimestre par rapport à celui de l’an dernier. Elle a engrangé 2,036 milliards $, comparativement à 1,77 milliard $ il y a un an.

«Malgré la situation sans précédent, nos activités résistent bien, et les revenus de tous nos secteurs d'exploitation sont en hausse, à commencer par ceux des secteurs des Marchés financiers et de Gestion de patrimoine. Pour le deuxième trimestre, nous avons comptabilisé des dotations aux pertes de crédit de 504 millions $, ce qui reflète notre estimation la plus prudente à ce jour compte tenu des perspectives macroéconomiques incertaines», a affirmé le président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada, Louis Vachon, par communiqué.

Il a mentionné que son entreprise maintient des niveaux élevés de liquidités pour pouvoir maintenir le cap si la crise s’aggrave.

«À l'heure actuelle, il est impossible de prédire la sévérité et la durée de la pandémie de COVID-19 et son incidence sur l'économie. Je suis convaincu que la résilience de notre franchise, notre positionnement défensif, la qualité de nos portefeuilles de crédit et la solidité de notre bilan seront des atouts de taille en cette période incertaine», a-t-il ajouté.