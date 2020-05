Le développement des jeunes dans le sport collectif est crucial, selon Sylvain Guimond

Le docteur en psychologie du sport, Sylvain Guimond, considère que le sport d’équipe est un facteur déterminant dans le développement des adolescents, qui sont selon lui trop souvent laissés de côté depuis le début de la pandémie.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

En entretien dans l’émission Franchement dit, à QUB radio, mardi, le docteur a rappelé l’importance des jeunes à sentir qu’ils s’identifient à un groupe, tel que l’expose la pyramide de Maslow et son besoin d’appartenance. «C’est primordial pour tous les êtres humains, mais encore plus au développement de mon identité quand je suis adolescent», a-t-il soutenu.

Selon lui, les besoins d’estime de soi et d’accomplissement des adolescents ne sont pas satisfaits non plus en temps de crise puisqu’ils sont coupés de leur communauté sportive et qu’ils ne peuvent se dépasser pleinement sans coéquipiers ni compétitions, de petite ou grande envergure.

Le docteur estime que le sport est aussi important que la réussite académique dans le développement humain et qu’il permet bien souvent de garder les jeunes motivés par l’école. «Ce n’est pas deux choses qui sont séparées, ce sont deux choses qui doivent être placées ensemble», a-t-il souligné.

ÉCOUTEZ l'entrevue complète avec le Dr Sylvain Guimond, ici :

Trouver motivation et résilience

Le docteur souligne l’importance de «se rassembler de façon virtuelle» chez les équipes sportives afin de conserver des objectifs qui alimentent les rêves des athlètes, quel que soit leur niveau, afin de mieux traverser la crise actuelle.

Il soutient que les coachs ont aussi un impact majeur chez les sportifs en quête de motivation puisque leurs bons mots valent souvent «de l’or en barre» pour eux.

Lui-même entraîneur de plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), jeunes et moins jeunes, M. Guimond trouve extrêmement déchirant de voir des athlètes qui connaissaient une excellente saison ou qui attendaient positivement leur repêchage devoir renoncer à des occasions qui ne se représenteront peut-être plus.

«Je dois les aider à avoir de la résilience, mais de la résilience, ça ne veut pas dire abandonner [...] la résilience nous donne la force de prendre des décisions pour le futur», a-t-il dit.