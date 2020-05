Le NASCAR en déconfinement: «L’attente a assez duré»

Il ne restait qu’un dodo à Raphaël Lessard quand nous l’avons joint, hier après-midi, à la veille de reprendre le volant de sa camionnette pour la première fois depuis un peu plus de trois mois.

En raison de la pandémie qui a forcé la série NASCAR à interrompre ses activités le 8 mars, le jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, recruté à temps plein par l’écurie Kyle Busch Motorsports (KBM), n’a disputé que deux épreuves depuis le début de la saison, à Daytona et à Las Vegas en février.

Il renouera avec la compétition ce soir au circuit de Charlotte, en Caroline du Nord. Cette course, disputée sans spectateurs, marquera pour Lessard les débuts de son association avec son nouveau commanditaire, l’entreprise québécoise Canac, spécialisée dans la distribution et la vente de produits de rénovation et de quincaillerie.

« Vous ne pouvez pas savoir comment j’ai hâte, a-t-il indiqué au bout du fil. L’attente a assez duré. Je me suis entraîné sur le simulateur de Toyota pour apprendre la piste. Mais en situation réelle, ça risque d’être différent. »

Lessard, 18 ans, en sera à son huitième départ à vie dans la troisième division du NASCAR, mais à sa toute première présence, toutes séries confondues, sur l’ovale d’un mille et demi de Charlotte.

Tirage au sort défavorable

Comme il n’y aura ni séance d’essais libres ni qualifications, c’est un tirage au sort qui a déterminé les positions de chacun sur la grille de départ en fonction de la récolte de points au classement cumulatif en 2020. Or, Lessard n’a pas été favorisé par le hasard puisqu’il s’élancera de la 20e place quand le drapeau vert sera agité vers 20 h.

« J’aurais pu partir entre la 11e et la 21e position, a-t-il dit. Ce n’est pas l’idéal, mais on ne peut rien y faire. »

Pour les prochaines courses de la série des camionnettes Gander Outdoors, ils seront 40 pilotes à prendre de départ, alors qu’en temps normal, le maximum est fixé à 32. En fait, ils étaient 47 à s’être inscrits pour cette troisième épreuve du championnat.

Sept d’entre eux ont donc été exclus, dont Erik Jones, pilote à temps plein en Coupe NASCAR. D’autres réguliers de la discipline-reine seront toutefois sur place et pas les moindres. La liste comprend notamment Kyle Busch et Chase Elliott. Le Canadien Stewart Friesen, finaliste l’an dernier en camionnettes, sera lui aussi de la partie.

Photo courtoisie, Écurie KBM

Busch invincible

Busch, qui partira 16e, est évidemment le pilote à battre, lui qui a remporté les sept dernières épreuves de camionnettes auxquelles il a participé. Sa plus récente a été obtenue le 21 février à Las Vegas.

« Ma stratégie est fort simple, a raconté son coéquipier Lessard. Je veux prendre un bon départ et tenter de suivre Kyle ! Je vise un top cinq pour mon retour. »

Lessard vivra pour la première fois une course à huis clos, COVID-19 oblige, et selon les nouvelles restrictions imposées par NASCAR.

« On nous demande d’arriver sur le site quatre heures avant le départ, a-t-il expliqué. Nous serons testés à notre entrée et on prendra notre température. »

Quand les pilotes et mécaniciens

retireront leur casque de sécurité, ils devront obligatoirement enfiler un couvre-visage. Pour les autres intervenants, le port du masque est requis en tout temps.

La copine de Lessard, Coralie, séjourne temporairement avec lui à Mooresville, à une quarantaine de minutes de route de Charlotte. Mais elle devra rester à la maison et regarder la course à la télé puisque l’accès au complexe de course est très limité. Tout comme les parents de Raphaël Lessard, Chantal et François qui, pour une rare fois, ne seront pas sur place pour encourager leur fils.

« Depuis qu’il court aux États-Unis, de souligner le paternel, je n’ai manqué qu’une seule épreuve de Raphaël et c’était en 2017. Je vais m’arranger pour avoir une génératrice à proximité au cas où je manque d’électricité. Je ne veux rien manquer. »

► Pour l’instant, seuls la date et l’endroit des deux épreuves suivantes de la série Gander Outdoors sont connus. Elles auront lieu les samedis 6 juin (13 h) et 13 juin (12 h 30) à Atlanta et à Homestead, en Floride, respectivement.