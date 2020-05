Le parcours Illumi s’adapte à la COVID-19

Illumi – Féérie des lumières se transformera pour pouvoir rouvrir ses portes à l’automne. Pandémie et distanciation sociale obligent, c’est en voiture, plutôt qu’à pied, que le public traversera le parcours lavallois.

« La distanciation sociale aurait été trop difficile à maintenir, surtout avec la présence d’enfants. Alors on a dû tout reconfigurer », résume Normand Latourelle, créateur d’Illumi.

Cette « reconfiguration » comprend notamment l’agrandissement du site, qui triplera sa superficie originale. Il comprendra désormais 18 tableaux lumineux distincts, étalés sur trois kilomètres. Des belvédères seront également aménagés à des endroits stratégiques pour permettre aux automobilistes de s’attarder plus longuement dans les univers de leur choix.

Mais qui dit distanciation sociale dit également un accès plus limité au site. Pour satisfaire les visiteurs et pour s’assurer de rentabiliser l’expérience, le parcours Illumi sera donc cette fois-ci ouvert plus longtemps, soit d’octobre à janvier.

« L’an dernier, à certains moments, on accueillait 3000 à 4000 personnes par heure. Cette année, notre maximum va être fixé autour de 1000 personnes par heure » estime Normand Latourelle.

Le parcours pourra ainsi être modifié au cours de la saison pour passer des ambiances halloweenesques en octobre jusqu’à celles, plus festives, à l’approche de Noël.

Transports en commun

Pour ceux qui n’ont pas de véhicule, ils pourront atteindre le site d’Illumi en transport en commun. Une fois sur place, des trains seront prêts à les accueillir pour parcourir le trajet, et ce dans le respect des consignes sanitaires, précise Normand Latourelle.

D’autres décisions, concernant notamment un éventuel comptoir alimentaire et la gestion de toilettes publiques, suivront en septembre selon l’évolution de la pandémie.

Le parcours Illumi – Féerie de Lumières en voiture sera ouvert du 2 octobre au 10 janvier.