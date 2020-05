Le Québec dans le top 5 pour les décès

Le Québec s’est hissé dans le peloton de tête du funeste palmarès des endroits le plus éprouvés de la planète par la COVID-19.

S’il était un État, le Québec se classerait à la 5e position des pays comptant le plus de morts du coronavirus, proportionnellement à leur population.

À la fin avril, le Québec occupait la 12e place de ce classement mondial.

Selon les chiffres d’hier, la Belgique trône encore au sommet avec un taux de 804 morts par million de population, suivie par l’Espagne, puis par le Royaume-Uni et l’Italie, à égalité.

Pire qu’en France

Le Québec se classerait juste après, avec un taux de 479 morts par million de population. La province surpasse donc dorénavant la France, où le taux atteint 436 morts par million.

Hier, le Québec a franchi le seuil de 4000 morts en raison de la pandémie, avec 4069 pertes de vies, ce qui représente 62 % des victimes au Canada.

Le 11 mai, alors que l’on venait de dépasser les 3000 morts, Horacio Arruda, le directeur québécois de la santé publique, avait voulu se faire rassurant en affirmant que la courbe des décès avait « déjà une tendance à la baisse ».

Quatorze jours plus tard et avec 1000 morts de plus, on constate que la courbe s’est certes atténuée, selon les bilans récents, mais qu’elle ne s’est pas arrêtée pour autant.

Situation tragique

Ainsi, la situation est toujours tragique pour les personnes âgées dans les Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHLSD), où le nombre des établissements « critiques » diminue lentement.

Selon une recension de notre Bureau d’enquête, publiée samedi dernier, on compte toujours actuellement 28 CHLSD où plus de 25 % des résidents sont atteints de la COVID-19.

À l’échelle internationale, il faut noter que le cas de l’État de New York reste très grave, bien pire que celui du Québec.

Le taux par million de population y est trois fois plus élevé qu’ici, s’établissant à 1506 morts. Le New Jersey (1256 morts), le Connecticut (1050 morts) et le Massachusetts (931 morts) écopent également.

Morts par million d’habitants

Belgique: 804

Espagne: 660

Royaume-Uni: 544

Italie: 544

Québec: 479

France: 436

Suède: 399

Pays-Bas: 340

Irlande: 326

États-Unis: 302

Note : les micropays, comme Saint-Marin et Andorre, ne sont pas compris dans ce classement.

Source : Worldometer.com et ministère québécois de la Santé