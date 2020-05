Quoi regarder à la télévision mercredi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 27 mai.

En 2005, Roy Dupuis prêtait ses traits au Rocket, alias Maurice Richard, dans le film biographique que le réalisateur Charles Binamé consacrait à la légende du Canadien. Le point de départ du récit: la colère des partisans de l’équipe lorsque le président de la Ligue nationale avait banni Maurice Richard des matchs des séries éliminatoires, en 1955. Prétexte idéal pour revenir en arrière et étudier le parcours exceptionnel de l’homme, sur et hors la glace. Avec, aussi, Rémy Girard et Julie Le Breton. Mercredi, 18 h 55, Cinépop.

«L’histoire de Dieu»

Suite de cette série documentaire, production de National Geographic, qui s’intéresse à la place du divin dans nos vies modernes. Le présentateur Morgan Freeman rencontre un homme qui a perçu la présence de Dieu le 11 septembre 2001, lors des attaques du World Trade Center. Il apprend comment les musulmans entendent la voix de Dieu par le Coran, rencontre une tribu dont les membres croient pouvoir canaliser un pouvoir de guérison divin et il s’entretient avec un physicien qui croit que la science le conduira à Dieu. Mercredi, 20 h, Télé-Québec

«Le procès»

Orson Welles dirigeait Anthony Perkins, Jeanne Moreau et Romy Schneider dans le film «Le procès», adaptation du célébrissime roman du même titre de Kafka, en 1962. . Réveillé à l’aube par des policiers présents dans son appartement, Joseph (Perkins), fonctionnaire embourbé dans les rouages d’une société tentaculaire, est embarqué et traîné devant un tribunal sans comprendre ce qui lui arrive. Mercredi, 20 h, Studiocanal.

«Blue Moon»

La guerre secrète s’apprête à dégénérer. Le premier ministre (Vincent Bilodeau) reçoit un appel agressif du président. Pour calmer les Américains, Vincent (David La Haye) propose de leur livrer Cassandra (Charlotte Aubin). Mais, auparavant, il veut découvrir tout ce qu’elle sait. Après l’avoir enlevée, il la met dans une cellule avec Milan (Éric Bruneau) comme compagnon d’infortune et souhaite qu’elle se confie à lui. Pour expliquer l’absence de Cassandra à Bob (Patrice Godin), Vincent lui dit qu’elle se cache en Europe avec ses parents. Mercredi, 21 h, TVA.

«Van Aventure»

Dominic Arpin se rend à la Malbaie pour participer à l’Ultra-Trail Harricana, une course dans des sentiers denses au cœur d’une nature brute et sauvage. Il profite aussi des sentiers du Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Mercredi, 21 h, Évasion.

«Non coupable»

MOI ET CIE relaie dès mercredi la version française de la série américaine «Proven Innocent», diffusée sur FOX l’an dernier et mettant en vedette la Montréalaise Rachelle Lefèvre, dont la carrière est maintenant bien établie à Los Angeles. Une avocate animée d’une rare soif de justice se bat pour des gens condamnés à tort. Injustement reconnue coupable d’un meurtre à 18 ans, elle comprend mieux que quiconque les conséquences tragiques que vivent les innocents mis à mal par le système. Mercredi, 22 h, MOI ET CIE.

«Transplanté»

Dernier épisode de la saison de cette série médicale canadienne mettant en vedette Laurence Leboeuf, et qui brillera bientôt sur la chaîne NBC, aux États-Unis. Bash (Hamza Haq) et Mags (Laurence Leboeuf) s’engagent dans une course contre la montre pour sauver une femme qui a failli mourir en raison d’une erreur médicale. Le Dr Bishop (John Hannah) et Claire (Torri Higginson) doivent faire face à un constat dévastateur. June (Ayisha Issa) trouve un patient inconscient dans la salle d’attente et fait tout ce qu’elle peut pour l’aider. Mercredi, 22 h, VRAK.