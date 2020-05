Sacrons patience aux enfants !

Toute une génération de jeunes Québécois se souviendra que l’on a gâché son école par des mesures sanitaires draconiennes et que l’on a annulé ses camps de vacances... pour rien.

Les enfants ne sont pas contagieux et la maladie qui détraque le monde en ce moment n’est pas menaçante pour eux : je pourrais copier-coller cette bonne nouvelle une centaine de fois puisqu’elle ne nous rentre pas dans la tête.

Les enfants ne sont pas contagieux et la maladie qui détraque le monde en ce moment n’est pas menaçante pour eux... Les enfants ne sont pas contagieux et la maladie qui détraque le monde en ce moment n’est pas menaçante pour eux... Reprenez cette litanie.

« Gérontomorphisme »

Mais il est grand, le mystère de la Foi. On s’obstine à faire comme si les enfants propageaient la COVID-19 et comme si les enfants risquaient d’en mourir.

Pour décrire cette illusion volontaire, je suggère le néologisme «gérontomorphisme» — sur le modèle du mot «anthropomorphisme». Quand on prête des motivations humaines à un chat ou une apparence de vieillard barbu à Dieu, on les représente comme des humains : on fait de l’anthropomorphisme. Quand on ferme les parcs pour enfants ou qu’on les empêche de jouer entre eux ou de se donner des câlins, on les prend pour des vieux, on fait du « gérontomorphisme ».

Interdire les camps de vacances dans tout le Québec en raison de la COVID-19 ? Gérontomorphisme. Placer les écoliers sur des points éloignés de deux mètres dans la cour d’école ? Gérontomorphisme. Annuler le reste de l’année scolaire à Montréal ? Gérontomorphisme. Interdire aux enfants de jouer au ballon ? Gérontomorphisme. Lorsque la Ville décidera de ne pas ouvrir les jeux d’eau ? Gérontomorphisme. Tout cela est absurde et cruel. Que la Santé publique sacre donc patience aux enfants!

Protection ou cruauté ?

Demandez aux adultes d’éviter de se rapprocher des autres pour ralentir la progression de la COVID-19, ça peut être une bonne idée ; nous sommes contagieux, contrairement aux enfants. Obliger les parents à ne plus entrer dans la garderie, à rester à la porte, ça se comprend. On est toutefois méchant — oui, méchant — d’appliquer la même règle aux enfants.

Garder les modules de jeux fermés, interdire aux enfants de faire du sport d’équipe, les séquestrer en isolement pour des (fausses) raisons sanitaires, c’est de moins en moins de la protection et de plus en plus de la cruauté. Nos enfants devenus grands digéreront mal cet épisode où les adultes leur ont imposé toutes sortes de dérangements et de souffrances physiques et morales... pour rien.