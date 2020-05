DEGUIRE, Omer



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Omer Deguire, décédé paisiblement à Montréal, le 18 mai 2020.Il laisse dans le deuil son épouse tant aimée France Lambert, ses enfants Suzanne (Gilbert Goyer) et Gilles (Marie-Claude Lévesque), ses petits-enfants Catryne (Patrick), Simon (Audrey), Germain (Clémentine) et Élizabeth (Benjamin). Il laisse également dans le deuil ses deux soeurs Laurette (René Caty) et Bernadette, et de nombreux neveux et nièces.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.En raison des circonstances actuelles, une célébration aura lieu à une date ultérieure. Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Suzanne, la fille d'Omer, au :Une seconde annonce sera publiée pour annoncer l'événement.