CHARLAND, Robert



À Candiac, le 14 mai 2020, à l'âge de 79 ans est décédé Monsieur Robert Charland, père de feu Jean-Guy Charland et époux de Claudette Provost Charland.Il laisse dans le deuil son épouse Claudette, ses belles-soeurs Manon et Suzanne, ses nièces Lydia, Marie-Claude, Rebecca, Sylvie et son neveu Marco, son frère Pierre et sa belle-soeur Diane ainsi que ses amies Guylaine et son époux Nicolas Tanguay, Suzanne et Robert Sénécal.La date des funérailles reste à déterminer.