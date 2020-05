PARENT ALLARD, Mariette



À Laval, le 5 mai 2020 à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Mariette Parent, épouse de René Allard.Outre son mari, elle laisse dans le deuil sa fille Monique Vigneault (Carlos de Castro), sa petite-fille Fanny, ses arrière-petites-filles Lika et Evie, leur papa Sébastien Lemay, ses belles-soeurs Fleurette et Lise Allard et son beau-frère Roland Poirier. Dernière survivante du clan Parent, elle passe la relève à ses neveux et nièces.Il y aura exposition des cendres le samedi 30 mai de 14h à 15h, au complexe funéraire:suivie d'une cérémonie très intime et de la mise en niche. La distanciation sociale devra être respectée.