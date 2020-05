CHARTRAND, Jeannine



De Laval, le 19 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Jeannine Chartrand, fille de feu M. Émile Chartrand et de feu Mme Blanche Cousineau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole (Alain), Richard (Murielle), Yvon et Robert, ses petits-enfants Kareen, Kathy (Benan), Véronique (Louis), Sophie, Stéphanie, Emily et Martin, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Gilles, Huguette, Thérèse (Jacques) et Roger (Anne-Marie), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.En raison du contexte actuel lié à la pandémie, l'inhumation au cimetière Saint-Martin aura lieu dans l'intimité familiale.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par la Société canadienne du cancer.