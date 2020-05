MÉNARD, Yvan



Au Centre d'hébergement Marie-Anne-Ouellet au Lac-au-Saumon, le 10 janvier 2020, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédé Monsieur Yvan Ménard. Il était le fils de feu Monsieur Léo Ménard et de feu Madame Irène Ménard, le frère de feu Mireille, Léopold, Laura.Il laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Marc-André), Yves, feu Guy (Kim), Thérèse (Yvon), Michel, Manon (André) et Julie (Francis), plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que des neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 6 juin 2020 de 13h à 14h30 au complexeUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h30 en la chapelle du complexe.