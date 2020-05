MOREAU, Lorraine

née Tremblay



Paisiblement, au CHSLD Sainte-Croix de Marieville, le 21 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Lorraine Moreau née Tremblay, épouse de feu M. Jean-Louis Moreau, anciennement résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu André, Paul, Yves (Sylvie Barber), Denise (François Boucher), Adélard (Carole Mathieu), Denis (Sylvie Desmarais), Normand, Gaétan (Hélaine Hébert), Nicole (Luc Denicourt) et Christian Moreau, ses petits-enfants: Nathalie, Sébastien, Catherine, Samuel, Keven, Cloé, Cynthia, Rémi, feu Claudie, Tobby, Tommy et Ophélie Moreau, Charles Moreau Boucher, Daphnée Moreau Denicourt et ses 8 arrière-petits-enfants, ses neveux et ses nièces, ses cousins ses cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111le samedi 30 mai 2020 de 9h00 à 11h00, suivi d'un hommage à sa vie.La famille aimerait tout particulièrement remercier les médecins et tout le personnel du CHSLD de Sainte-Croix de Marieville pour les bons soins prodigués.Vous pouvez offrir vos condoléances et assister à la célébration en personne ou via notre Salon Virtuel en direct. Nous vous invitons à communiquer avec nous au :en mentionnant le nom du défunt dans l'objet de votre courriel et en précisant si vous souhaitez venir en personne ou de façon virtuelle. Vous avez jusqu'au vendredi 29 mai 14h pour vous inscrire. Nous nous ferons un plaisir de vous communiquer les instructions pour votre participation.