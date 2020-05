POISSANT, Fernande



À Montréal, le 22 mai 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Fernande Poissant, épouse de feu Rolland Hotte.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yvan (Nicole) et Johanne (Pierre), ses petits-enfants Laurent, Marc-Olivier (Joanie) et Catherine (Kéven), ses arrière-petits-enfants Jolyanne, Lilia et Enzo, ses soeurs Pauline, Lucette et Claire (Marcel) ainsi que de nombreux autres parents et amis.