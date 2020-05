ST-JEAN, Jeanne d'Arc

(née Légaré)



À Saint-Eustache, le 24 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Jeanne d'Arc Légaré, épouse de M. Pierre-Paul St-Jean.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (Lucie) et Lucie (Gérard), ses petits-enfants Amélie (Martin), Nicolas (Andréanne), son arrière-petit-fils Gabriel, ses frères et soeurs et leurs conjoints, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon le contexte actuel, la famille se recueillera en toute intimité au salon.