THERRIEN, Yvonne



C'est avec beaucoup de chagrin que nous annonçons le décès de Yvonne Therrien le 21 mai 2020 à l'âge de 58 ans.Elle était la conjointe bien-aimée de Roberto Gagliardi et la fille de Pierrette Devizio et de feu Gérard Therrien.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Hélène (Pierre Desbiens), Diane et Denise, ses frères Gérard et Robert. Elle laisse également de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille désire remercier le personnel de l'équipe du Dr Josée-Anne Roy de l'hôpital du Sacré-Coeur, ainsi que tout le personnel de La Maison de Soins Palliatifs de Laval.En raison de la pandémie due à la COVID-19, les détails concernant les funérailles seront communiqués ultérieurement, lorsque la situation le permettra.