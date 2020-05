GALLANT, Léonard



Le 23 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Léonard Gallant.Il laisse dans le deuil son fils Jacques, ses petits-enfants Sébastien (Julie) et Alexandre (Alexandra), ses arrière-petits-enfants Léonie, Zachari et Elliot ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû aux circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.www.salondemers.com