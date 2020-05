LAFOREST, Marcel



C'est avec profonde tristesse que nous vous annonçons la mort de notre père, Marcel Laforest, qui a succombé au virus du COVID 19. Atteint de la maladie d'Alzheimer depuis plus de 10 ans, il repose maintenant en paix.Homme plein d'énergie et d'amour de la vie, il nous a légué des valeurs de famille fortes, de persévérance et de plus, a su croire en nous tout au long de sa vie. Il nous quitte à l'âge de 85 ans après une vie remplie de voyages, de chasse et de pêche, ainsi que de moments avec sa famille qu'il a adoré.Il laisse derrière lui sa femme Gisèle, ses deux filles Brigitte et Cristine, ses gendres Enrico et Michel, ses trois petits-enfants Sarah, Philippe et Gabriel ainsi que son frère Guy.