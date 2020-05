AVIS PUBLIC



La Direction du Cimetière Mont-Royal commencera le processus de. À partir du 31 mai, les heures d'ouverture du Cimetière seront les suivantes:L'accès sera autorisé uniquement pour les funérailles et les enterrements, sur rendez-vous, entre 8h30 et 16h00 du lundi au vendredi et entre 8h30 et 12h00 le samedi. L'accès aux bâtiments du Cimetière est possible sur rendez-vous et uniquement pour les services essentiels.Veuillez appeler auL'accès au Cimetière sera donné à ceux qui souhaitent visiter les lieux de sépulture de leurs proches de 16h30 à 20h00, du lundi au vendredi, de 13h00 à 20h00 le samedi et de 9h00 à 18h00 le dimanche.Seule l'entrée du Chemin de la Forêt sera ouverte. Les familles qui souhaitent visiter leurs proches à l'intérieur du Complexe Funéraire Mont Royal (mausolée et columbarium) peuvent le faire sur rendez-vous, en groupes de deux personnes maximum.