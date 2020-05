CHARRON, Monique



Au CHSLD St-Jude de Laval, vendredi le 22 mai 2020, est décédée Mme Monique Charron, des suites de la Covid-19, à l'âge de 80 ans.Elle laisse dans le deuil, ses fils Mario (Martine), Martin (Amélie), ses petits-enfants Li Anne et Édouard, Lina Champagne et sa famille (Olivier, Korina) ainsi que sa grande amie Madeleine Turcotte et de nombreux autres parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-Jude, particulièrement l'équipe du 2e étage, pour leur dévouement et les bons soins au cours des six dernières années.La famille recevra les condoléances dimanche le 7 juin 2020 de 13h à 14h30 au complexe funéraire :STE-MARTHE-SUR-LE-LAC450 473-5934Une liturgie sera célébrée en cette date à 14h30, au salon.