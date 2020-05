BÉLISLE (née BROUILLARD)

Florence



À St-Bruno-de-Montarville, au centre d'hébergement Montarville, le 13 mars 2020, à l'âge de, est décédée madame Florence Brouillard, épouse de feu Maurice Bélisle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Jean, Diane (Gilles Quiniou), Ghislaine et Richard, ses petits-fils Jonathan, Yannick et Alexandre, ses arrière-petits-enfants Luka, Zack, Maélie et Eliott. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Denise (feu Donald Fillion) et Jeanne d'Arc (feu Roy Hansen), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles les funérailles auront lieu ultérieurement en l'église de Saint-Basile-le-Grand.www.salondemers.com