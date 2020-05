LABELLE, Marcel



À Laval, le 23 mai 2020, est décédé paisiblement Marcel Labelle, époux de Pauline Montminy.Il laisse dans le deuil ses enfants Francis, Josée-Anne (Soe), ses demi-frères, ses demi-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que sa belle-famille. Son attachement aux cousins(es) et amis du Mont-Tremblant ne l'a jamais quitté.Il va rejoindre sa soeur aimante Claudette et ses nombreux beaux-frères et belles-soeurs avec qui, il aimait bien fraterniser.Considérant la situation actuelle, ses cendres seront déposées dans l'intimité au Jardin des Mémoires de Laval.À tous ceux qui l'ont connu, nous vous invitons à le garder chaleureusement dans vos souvenirs.