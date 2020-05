CHSLD: Trudeau promet de l'aide du fédéral, mais reste prudent

OTTAWA | Le premier ministre Justin Trudeau promet que le fédéral sera au rendez-vous pour aider les provinces à corriger les lacunes dans les centres de soins de longue durée, notamment au Québec, mais reste prudent sur la façon d’y parvenir afin de ne pas créer de conflit sur le respect des compétences provinciales.

«Ce sont toutes des discussions qu’on peut et qu’on doit avoir entre les premiers ministres. Pour l’instant, notre priorité est de s’assurer que l’aide dont on a besoin maintenant pour le système, que ce soit par les Forces armées ou d’autres moyens, sera là», s’est contenté de dire M. Trudeau mercredi.

Quelques minutes plus tôt, Québec dévoilait un rapport préparé par les militaires envoyés en renfort dans une vingtaine de CHSLD durement touchés par la crise de la COVID-19. Ce dernier soulève des «enjeux préoccupants» aux yeux de Justin Trudeau, comme un manque criant de personnel et la difficulté de limiter les déplacements entre zones chaudes et zones froides.

Mardi, l’Ontario dévoilait un rapport similaire aux conclusions accablantes, allant de constats d’infestation de coquerelles à l'observation de comportements agressifs.

Le premier ministre Trudeau a indiqué qu’il soulèvera la question des conditions des aînés dans les établissements de soins de longue durée au cours de son appel hebdomadaire, jeudi soir, avec ses homologues des provinces et des territoires.

Il s’est toutefois fait avare de détails sur le rôle qu’il estime que le fédéral doit jouer dans ce dossier. Il s'est bien gardé de préciser ses intentions sur la possibilité d’offrir un financement ciblé, celle de hausser les transferts en santé ou de lancer une enquête nationale.

«Bien sûr, il y aura plusieurs discussions importantes alors que nous avancerons sur la question de déterminer comment établir un meilleur système au Canada. Je ne vais pas court-circuiter la conversation en mettant de l’avant des propositions agressives», a-t-il dit.

De son côté, le chef bloquiste Yves-Françcois Blanchet presse Ottawa de ramener sa part de financement des soins de santé par le biais des transferts à 50 %.

Le Nouveau Parti démocratique souhaite quant à lui que M. Trudeau «fasse preuve de leadership» et évite «l’excuse des juridictions» en établissant des normes et des standards à respecter avec les provinces tout en fournissant du financement ciblé.