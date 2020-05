Critiquée, Marguerite Blais est sur la défensive

La ministre responsable des Aînés et des Proches Aidants, Marguerite Blais, a eu à répondre en Chambre de la lenteur du gouvernement à installer la climatisation dans les CHSLD alors qu’un entrepreneur avait offert ses services, il y a près de deux mois.

Hier, TVA Nouvelles révélait qu’une lettre datée du 7 avril avait été envoyée à Québec par le propriétaire de l’entreprise Loue froid, qui offre la climatisation dans les résidences pour aînés, informant que l’installation des unités prendrait un mois à être complétée, cette année.

La missive de Luc Despatie prévenait les autorités concernées «qu’avec la pandémie, ça allait être problématique pour les personnes âgées.»

«On le savait, on l’avait prévu et on n’a pas eu de réponse», expliquait hier M. Despatie à notre journaliste Michel Jean.

Du je-m’en-foutisme

La nouvelle a rebondi à l’Assemblée nationale ce matin. André Fortin, porte-parole de l’opposition officielle en matière de Santé, a demandé des comptes à la ministre Blais qui était sur la défensive.

«On n’avait aucun avis d’un expert ni l’aval de la Santé publique, on ne sait pas si le virus pouvait se propager par la ventilation. Est-ce que le député de Pontiac est en train de nous dire qu’il aurait installé de la ventilation? Est-ce que j’ai bien compris?» a lancé Marguerite Blais visiblement irritée.

«Nous avons attendu l’aval du Dr Arruda qui est arrivé lundi», a-t-elle ajoutée pour justifier la décision de ne pas s’être assurée que les aînés seraient au frais alors que la canicule sévit déjà cette année.

Rencontré aujourd’hui par TVA Nouvelles, Luc Despatie dit avoir joint quelqu’un au cabinet de la ministre Blais pour offrir à nouveau ses services.

«Trente-cinq ans en business et des fois des choses me dérangent, comme celle-là. On m’a répondu que le monde allait chialer, chialer de la COVID et chialer de la chaleur. C’était du je-m’en-foutisme» soutient le propriétaire de Loue Froid.