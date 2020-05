VIGEANT, Mario



À Ste-Thérèse, le 20 mai 2020 à l'âge de 72 ans, est décédé M. Mario Vigeant, époux de Mme Hélène Robillard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Pascale (Alain), son fils Nicolas (Julie) ses petits-fils Félix, Zachary, Mathias, Étienne et Xavier, sa soeur Marie (André), son frère Daniel, son beau-frère Alain, neveux, nièces et autres parents et amis.En raison des circonstances, un rassemblement sera reporté à une date ultérieure.M. Vigeant fut confié au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à AVC-Aphasie Laval.