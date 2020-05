Football: Lukas Boulanger opte pour le Rouge et Or

Lukas Boulanger poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Quart-arrière des Cougars du Collège Champlain qui ont remporté le dernier Bol d’Or au cours duquel il a été nommé joueur par excellence, Boulanger évoluera toutefois comme ailier espacé dans les rangs universitaires.

Boulanger attendait ses réponses des facultés de médecine de Laval, Montréal et Sherbrooke avant d’arrêter son choix sur le plan football. Après avoir reçu des réponses positives des deux premières institutions, le résidant de l’Estrie a confirmé son choix. Il était sur la liste d’attente à Sherbrooke.

«J’ai vraiment aimé ma visite à Laval et les installations sont à un autre niveau, a-t-il souligné pour expliquer son choix. J’ai aimé les entraîneurs et mon coach de position (Guillaume Rioux). À Laval, je vais retrouver tous les finissants ou presque de Lennoxville et des gars avec qui j’ai joué il y a deux ans, dont Thomas Bolduc.»

«Je n’étais pas loin sur la liste d’attente à Sherbrooke, mais je ne voulais pas attendre parce que je savais que je n’irais pas là, de poursuivre Boulanger. J’étais prêt à découvrir autre chose que Sherbrooke.»

Comment envisage-t-il la transition entre le poste de quart-arrière et celui de receveur? «À ma deuxième saison collégiale en 2018, j’ai joué comme receveur et j’étais vraiment bien parti avant qu’une déchirure du ligament croisé antérieur mette un terme à ma saison, a-t-il souligné. J’ai confiance en mes habiletés athlétiques et la transition ne sera pas si difficile. Ça va être un beau défi à relever, mais je vais apprendre des vétérans à mes débuts. Comme étudiant en médecine, ça va plus être plus facile de concilier sport et études à la position de receveur où je pourrai me concentrer sur ma tâche individuelle ou lieu de penser à toute l’offensive. Pour avoir vécu les deux, l’état d’esprit est différent.» En 2018, il avait cédé le poste de quart-arrière à Thomas Bolduc.

Opéré en décembre 2018, Boulanger était le partant des Cougars lors du premier match des Cougars en 2019. «Mon début de saison a été difficile, a-t-il indiqué. Je savais que mon genou était correct, mais ce fut plus difficile mentalement. J’ai eu besoin d’une certaine période pour retrouver mon instinct de tueur. Notre victoire au Bol d’Or a valu tous les efforts.»

À Sherbrooke depuis le début de la pandémie, Boulanger s’entraîne en compagnie de Bolduc à leur alma mater de l’école secondaire Le Triolet.

Quant à son grand ami et coéquipier Léo Dubois-Boulanger, il le suivra à Laval s’il est accepté en médecine. Le receveur est actuellement sur la liste d’attente.