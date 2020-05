Hausse de l’intérêt pour le « DIY »

MONTRÉAL - La fermeture des commerces en raison de la pandémie a poussé certains Montréalais à vouloir réparer ou construire des objets par eux-mêmes.

L’atelier de travail Les Affutés, dans la Petite-Italie, a même connu une hausse des inscriptions au cours des derniers mois, malgré le fait qu’il ne pouvait pas offrir tous ses services habituels. Pour s’adapter au contexte, l’établissement ouvert depuis seulement un an a mis en place des cours à distance.

«On a adapté des kits pour construire à la maison. Ils étaient livrés ou ils pouvaient être récupérés sur place. Ça a fait vraiment plaisir aux gens! Pour certains, ça a fait quelque chose à faire et d’autres ont continué leurs projets chez eux. C’est même super pour les personnes âgées qui ne pourront pas revenir avant quelque temps», a souligné le fondateur de l’atelier, Michael Schwartz, qui gère aussi des vidéoconférences pour guider les nouveaux adeptes.

COURTOISIE MARIN VALLÉE

«Au moment où on a annoncé notre réouverture, nous avons proposé de nouveaux ateliers et nous avons eu une vague d’inscription. Alors l’enthousiasme, il est vraiment là. En plus, les gens n’iront probablement pas en vacances, alors on en profite pour faire des camps intensifs pour se perfectionner et développer ses compétences», a ajouté celui qui croit que l’engouement restera bien présent.

Conquis par le travail du bois depuis quelques années, Marin Vallée fréquente en temps normal le local des Affutés pour utiliser les outils et l’espace, mais aussi pour acquérir la technique.

COURTOISIE MICHAEL SCHWARTZ

«Il y a une satisfaction personnelle de dire que je l’ai fait moi-même à la place de l’acheter. Mais après, il y a aussi la réflexion de dire, si je peux le faire, pourquoi l’acheter. On essaie d’agir comme on peut avec l’environnement et avec le gaspillage. On peut se demander pourquoi on achèterait un objet en bois qui va être fait ailleurs et qui va être transporté plutôt que de le faire soi-même», a expliqué M. Vallée qui a fabriqué récemment des jouets pour son enfant âgé de 7 mois.

L’atelier Les Affûtés est situé sur le boulevard Saint-Laurent et a une porte donnant sur l’extérieur; les activités ont donc pu reprendre partiellement cette semaine. On peut trouver les détails à www.les-affutes.ca