Humidex de 40 dans le Grand Montréal mercredi

La journée la plus chaude de la semaine amènera l’indice humidex à plus de 40, a averti mercredi Environnement Canada.

Le Grand Montréal et ses environs, ainsi que les Bois-Francs verront cet indicateur de sensation de chaleur atteindre le 40, jusqu’à un maximum de 43 dans certains endroits.

La ville de Gatineau est aussi visée par une alerte de chaleur, avec un facteur humidex de 37.

Le reste de la vallée du Saint-Laurent et l’Estrie connaitront aussi une journée chaude et humide, mais des degrés moindres.

Durant cette vague de chaleur, il est préconisé de boire beaucoup d’eau et de rester au frais le plus possible.

Les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes sont plus vulnérables à la chaleur, qui peut affecter n’importe qui.

Jeudi, Environnement Canada prévoit une nouvelle journée au-dessus de 30 degrés, ce qui fera passer cette vague de chaleur en canicule.

Il faudra attendre vendredi et l’arrivée d’un front froid pour souffler un peu.