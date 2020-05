Je reste chez nous

Coup de cœur :

EP : Philédouche - Philémon Cimon

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Philémon Cimon propose avec «Philédouche» un nouvel EP qu’il a enregistré principalement dans Charlevoix et dans son appartement de Montréal, avec les mêmes musiciens que ceux qui ont participé à son précédent album «Pays». Les chansons ont été enregistrées en même temps et on y retrouve le même son plus brut et personnel. La profondeur des textes se marie encore une fois à merveille avec la voix si particulière et originale du chanteur.

Disponible depuis le 22 mai

Je reste :

Balado

Habiter la vie

Photo courtoisie

Alors que le FTA a dû annuler l’ensemble des spectacles devant prendre l’affiche à travers sa 14e édition, le festival dévoile néanmoins à partir d’aujourd’hui un nouveau balado en quatre épisodes. La série proposera différentes conversations pour tenter de cerner les voies d’un monde habitable dans une époque où le confinement et ses règles se sont imposés à tous. Le premier épisode «Nos ruines», avec la philosophe et politologue Dalie Giroux, sera lancé aujourd’hui.

Disponible depuis aujourd’hui sur fta.ca et via les plateformes d’écoute Balado Québec, iTunes Podcasts, Google Play, Soundcloud

Théâtre

Prologue

Photo courtoisie

La 14e édition du OFFTA a été lancée le 22 mai dernier et a dévoilé depuis différentes propositions artistiques, toutes cherchant à se réaliser en respectant les contraintes de la période actuelle. Le projet «Prologue», de Mani Soleymanlou et la Jeune Troupe du Quat’Sous, propose d’assister via des capsules vidéo aux performances privées qu’ont offert des artistes à travers un parc ou un balcon, toujours à distance sécuritaire.

À partir de ce matin à 9h via offta.com

Télé

Zoolander

Photo courtoisie

Le film Zoolander, mettant en vedette Ben Stiller et Owen Wilson, sera diffusé ce soir sur les ondes de V. La comédie raconte l’histoire de Derek Zoolander, un populaire mannequin, qui voit son succès fragilisé à l’arrivée d’un autre mannequin au style plus hippie, Hansel McDonald.

Ce soir à 20h sur V