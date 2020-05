La chaleur complique le port du masque

SHERBROOKE – La chaleur extrême rend la tâche difficile aux Sherbrookois qui travaillent à l'extérieur et qui doivent porter le masque car ils ne peuvent respecter la distanciation physique.

À près de 35 degrés Celsius, quelques travailleurs portent le masque sur les chantiers de construction lorsqu’ils sont à proximité de leurs collègues. Toutefois, avec cette chaleur accablante, les visières de protection sont beaucoup plus populaires.

«C'est sûr que c'est moins efficace que les masques chirurgicaux, mais c'est un bon compromis parce que c'est plus facile de respirer avec la visière», a mentionné le chef de la division de la gestion des eaux et construction à la Ville de Sherbrooke, Jean-Pierre Fortier.

Une trentaine de visières ont déjà été distribuées aux cols bleus de la ville et une autre livraison était attendue mercredi.

Les éducatrices en CPE doivent également porter le masque.

«Il fait chaud, on sue, ça embue nos lunettes, on a de la difficulté à respirer. Ce n'est vraiment pas facile! Mais on fait ce qu'il faut», a mentionné Chantal St-Hilaire, éducatrice au CPE Les amis de la maison blanche.

La directrice Lucie Duval permet exceptionnellement aux éducatrices de retirer leurs masques quand elles sont plus éloignées des enfants.

«Sinon ça n'a pas bon sens! Elles doivent boire, se rafraîchir et respirer librement un peu. On le permet, mais aussitôt qu'elles doivent par exemple prendre un enfant dans leurs bras, le masque doit être remis.»