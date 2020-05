La Tablée des Chef: Pierre Karl Péladeau et France Lauzière mettent la main à la pâte

Hugo Saint-Jacques et sa brigade du Dock619 s’activent, depuis près de deux semaines, à concocter les 25 000 plats et plus promis aux Banques alimentaires du Québec. Mercredi, le chef et ses cuistots ont pu compter sur l’aide de Pierre Karl Péladeau et France Lauzière.

Le président et chef de la direction de Québecor ainsi que la présidente et chef de la direction de Groupe TVA ont tous deux naturellement pris part au mouvement de mobilisation alimentaire créé par La Tablée des Chefs.

«De façon générale, de contribuer et de redonner, quand on est privilégié, il faut le faire, explique France Lauzière. À cet égard, TVA reçoit beaucoup de la population du Québec, mais dans le contexte actuel, avec la crise que l’on vit, ça prend toute sa dimension.»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Gratin de légumes

Les deux aides-cuisiniers ont aidé à préparer du gratin de légumes. «J’étais attitrée aux choux et aux navets, sous la bonne consigne de notre chef Hugo Saint-Jacques, détaille Madame Lauzière. Quand on cuisine à la maison c’est une chose, mais la cuisine professionnelle, il y a du volume.»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

C’est au déploiement d’une véritable préparation industrielle qu’elle a pu assister. «D’ailleurs, j’ai vu la plus grosse caisse d’oignons de ma vie...»

Aux comptoirs et aux fourneaux, les mesures sanitaires ont évidemment été respectées. «Le Dock619 est très bien équipé en ce qui concerne tous les espaces de cuisine et il y a un grand espace ouvert, détaille France Lauzière. Ça permet la disposition des aides-cuisiniers, des chefs et des bénévoles avec les principes de distanciation importants pour assurer la sécurité de nos gens.»

Avec son projet Les Cuisines Solidaires, La Tablée des Chefs offrira 1,6 million de repas pour les Québécois dans le besoin.