Le prochain téléthon sera «énormément différent»

En contexte de la pandémie, le Téléthon Opération Enfant Soleil aura bel et bien lieu le 7 juin, mais sous une tout autre forme que celle qu’on a l’habitude de regarder depuis maintenant 33 ans.

Présenté en alternance sur Facebook et à TVA, le téléthon a été raccourci à cinq heures de diffusion à la télé, en grande partie préenregistrées, avec une trentaine d’artistes qui y participeront.

Le coup d’envoi sera donné dès 7 h le matin, dimanche prochain, avec Arthur L’Aventurier, qui animera la traditionnelle matinée des enfants, sur la page Facebook d’Opération Enfant Soleil. À 9 h, une heure de l’émission Salut, bonjour ! Weekend sera consacrée au téléthon, en direct.

Le téléthon se poursuivra ensuite à TVA, de 12 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 22 h. La majeure partie des segments avec les intervenants et les porte-parole de la cause aura été préenregistrée. Les seules portions en direct seront les chiffriers, pour lesquels seront présents les animateurs Annie Brocoli, Maxime Landry, Alain Dumas et Ève-Marie Lortie.

« On a évalué plusieurs scénarios et on a choisi d’aller vers le préenregistrement parce que louer un studio, c’était très compliqué avec les normes gouvernementales et c’était trop coûteux », a souligné au Journal la PDG d’Opération Enfant Soleil, Julie Lemieux.

« C’est un téléthon complètement différent, mais je pense que les gens vont retrouver l’âme du téléthon, les émotions, les témoignages, a-t-elle ajouté. On est assez satisfaits du résultat, on est dans le dernier droit, on reçoit encore le matériel, il nous reste une dizaine de jours. C’est tout un marathon. »

Le centre d’appels, quant à lui, a été dématérialisé afin que les 300 bénévoles puissent œuvrer dans le confort de leur foyer, en toute sécurité.

Une trentaine d’artistes

Depuis quelques semaines, une trentaine d’artistes s’affairent à enregistrer, avec des musiciens à distance, leur prestation musicale. On retrouve parmi eux Marjo, Roch Voisine, 2 Frères, Garou, Matt Holubowski, Ludovick Bourgeois, Roxane Bruneau, Sarahmée, Fred Pellerin et Émile Bilodeau, entre autres.

Plusieurs artistes ont choisi de faire leur prestation accompagnés par leurs enfants, comme Brigitte Boisjoli, Marie-Élaine Thibert, Geneviève Jodoin, Marc Hervieux et Martin Deschamps.

« Ce sera un téléthon en toute simplicité », conclut Julie Lemieux.