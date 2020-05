L’heure des comptes

Peu de gens auraient l’idée de se plaindre que les pompiers ont trop arrosé pour éteindre un incendie, sinon quelques voisins immédiats qui auraient subi des dégâts d’eau.

Il semble toutefois en être tout autrement pour le gouvernement Trudeau, qui a aspergé à tout vent prestations et subventions pour mettre à l’abri financièrement le plus grand nombre de Canadiens.

Des voix s’élèvent, plus particulièrement dans l’opposition et chez les entrepreneurs, pour déplorer que ces prestations d’urgence rendent le recrutement de travailleurs plus ardu.

Le discours n’est pas nouveau, on l’entend depuis des décennies par rapport à l’assurance-emploi ou d’autres mesures d’aide sociale.

L’urgence d’agir

Face à une crise d’une telle ampleur, le gouvernement devait agir vite pour venir en aide aux millions de personnes qui se retrouvaient sans emploi, tout en ayant le souci d’aider les entreprises à se maintenir en vie pour l’après-crise.

Cela aurait été l’enfer si l’administration fédérale s’en était tenue à sa bureaucratie habituelle avec l’étude et les vérifications pour chaque demande d’aide. Des millions de Canadiens seraient affamés aujourd’hui parce que le soutien financier aurait trop tardé.

Tout n’est pas parfait ! Néanmoins, on doit être reconnaissant au gouvernement d’avoir agi promptement pour soutenir les plus démunis. Peu de personnes ont été oubliées, contrairement à ce qui aurait pu survenir avec une gouvernance assumée par le Parti conservateur et Andrew Scheer.

Nettoyer les dégâts

Poursuivant avec l’analogie de l’incendie, le feu apparaît de plus en plus sous contrôle et le déconfinement s’amorce graduellement. Tous espèrent qu’ils ne reprendront pas avec la même vigueur.

La période s’avère donc propice pour analyser avec une plus grande attention les mesures mises de l’avant et leurs effets, pour les resserrer si nécessaire.

Cependant, il faudrait éviter une chasse aux sorcières qui pénaliserait les vrais démunis et qui annihilerait l’impact de ces mesures sur la stabilité sociale !