L’Homo Magasinus

Vous rappelez-vous ce que George W. Bush avait dit aux Américains peu de temps après les attaques du 11 septembre ?

« Allez magasiner ! »

On avait trouvé ça pathétique.

La preuve que nos voisins du sud étaient bassement matérialistes et obsédés par la consommation...

LA VRAIE VIE REVIENT !

Que se sont dit les Montréalais, lundi matin, quand les commerces de la ville ont rouvert leurs portes ?

« Enfin, la vraie vie revient ! »

Et on a fait la queue pendant une heure pour aller s’acheter des cossins...

Qui a dit que nous étions moralement supérieurs à nos voisins du sud ?

Ça fait deux mois qu’on se plaint d’être confinés.

« On est confinés, je suis écœuré d’être confiné, quand va-t-on nous déconfiner... »

Or, soyons sérieux, à moins de vivre dans un CHSLD, on n’était pas si confinés que ça.

On pouvait aller au parc. Faire du vélo. Courir. Marcher. Lire près d’un plan d’eau. Pique-niquer en famille. Jouer à cache-cache. Se promener en forêt. Méditer sous les arbres.

Personne ne nous interdisait de sortir de chez nous.

En fait, ce qu’on voulait dire, quand on se plaignait d’être confinés, c’est : « On ne peut pas aller magasiner ».

Que voulez-vous, c’est la vie.

Nous sommes des Occidentaux, et le shopping occupe une place importante dans notre vie.

Ça fait partie de notre culture, qu’on le veuille ou pas.

C’est la même chose à Dubaï ou à Hong Kong.

La semaine, tu gagnes de l’argent. Le week-end, tu le dépenses.

C’est le grand cycle de la vie.

Hakuna matata.

LA VITRINE DE NOËL

Regardez ce qui est arrivé quand le magasin IKEA a ouvert ses portes à Québec. Toute la ville était en liesse !

Des gens ont fait la queue toute la nuit, il y avait des musiciens, des artistes de cirque, tous les politiciens de la région étaient présents, même le ministre de l’Éducation !

C’est comme ça dans toutes les grandes villes...

Vous vous souvenez du film Mon Oncle Antoine ?

Chaque hiver, les habitants d’un petit village se rassemblent devant le magasin général pour assister à l’inauguration de sa vitrine de Noël... L’action du film se passe dans les années 1940.

On n’a pas tellement changé...

Il y a quelques années, à Paris, j’ai vu des centaines de personnes faire la file près des Champs-Élysées. Je me disais : wow, quelle exposition vont-ils voir ?

C’était l’ouverture de la boutique Abercrombie & Fitch.

On parle ici de la capitale culturelle du monde.

LA MECQUE

On ne fait pas que consommer dans un magasin. On flâne, on flirte, on socialise, on se tient au courant des nouvelles tendances, on désire, on se projette, on rêve.

On communie – au sens propre, c’est-à-dire : être en union affective avec d’autres personnes.

C’est le nouveau parvis de l’église.

Le vrai déconfinement se déroulera la semaine prochaine. Quand on va ouvrir les centres commerciaux.

Là, ça va être du solide !

La Mecque de la consommation ! Le Saint-Pierre-de-Rome du capitalisme !

Les jeunes auront enfin un endroit où se retrouver ! Les vieux pourront se réunir devant la tabagie pour prendre leur p’tit café !

« Libérés ! Délivrés ! »