On craint qu’il attrape la COVID en CHSLD à 29 ans

Le père de Charles-Olivier est inquiet pour son fils, qui vit dans un CHSLD aux prises avec une importante éclosion de COVID-19.

Le jeune homme de 29 ans lourdement handicapé vit dans un centre d’hébergement, comme 90 jeunes de 25 à 34 ans au Québec.

Sa famille s’inquiète pour sa santé puisque 36 personnes ont été atteintes par le nouveau coronavirus au CHSLD Champlain, à Brossard. De plus, 25 employés sur 80 manquent à l’appel.

Depuis le début de la pandémie, Charles-Olivier est confiné dans une zone spéciale. Ses parents ne l’ont pas vu pendant deux mois, même s’ils communiquaient avec une tablette électronique. Depuis peu, il a le droit de sortir à l’extérieur.

«Charles-Olivier est légèrement autiste et a plusieurs malformations. Il a des problèmes pulmonaires : aussitôt qu’il attrape une grippe, il faut qu’il prenne des pompes», a expliqué son père, Robert Rattier.

Ce dernier s’inquiète qu’il ne survive pas à la COVID-19, une maladie qui toucherait ses poumons déjà affaiblis. «On n’est pas sûrs s’il va passer au travers de ça», a dit M. Rattier.

Au CHSLD Champlain, on prend plusieurs mesures pour protéger les résidents et on conserve l’étanchéité des zones rouges et des zones vertes. En cette canicule, l’air climatisé est utilisé.